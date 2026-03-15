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馬觀微全日心水│「醒目高球」完全夠班

名家專欄
更新時間：01:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：01:00 2026-03-15 HKT

羅富全馬房的四歲馬「醒目高球」，上仗在四班田草千二米輕取對手，陣上走勢更趨成熟。今仗列陣第十場再戰勝程，雖然是初逢三班對手，但負磅比起上仗大幅減輕，加上其潛藏仍未盡露，可望再添佳績。

「醒目高球」十一月尾在四班田草一千米熱身之後，元旦增程角逐田草千二米，路程更合腳法，能一放到底，敲響勝利之門，且贏來大把在手。二月一日再戰勝程，可惜出閘欠俐落，出閘後更被碰撞，沿途放頭卻遲遲未能穩定步韻，走來十分搶口，過多耗力之下，末段退居第三名過終點。

二月二十二日「醒目高球」捲土重來，出閘反應大有改善，沿途望空扣在第二位，走來不再搶口。轉入直路後，此駒孭頂磅都能彈甩跑贏，戰鬥力更佳。賽後打磨積極，狀態更銳，今仗升班作賽，依然是爭勝要角。

馬觀微
 

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