亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

要數近期當旺馬房，方嘉柏、告東尼、呂健威、羅富全最為矚目，尤其踏入季中，告東尼開始加緊追落後，方嘉柏則連續三期在谷中封王，各有猛烈攻勢，短期內續有留意價值。

講開方嘉柏，佢一向在谷中稱王稱霸，沙田攻勢相對疲弱。不過翻查資料，其實方仔在沙田也有大攻勢，但習慣瞄準全泥賽或草泥混合賽日出擊！今次佢出馬六匹唔太起眼，預計練馬師王會有和味分頭，趁佢近期殺得性起，雷神重臨前夕應會繼續搶胡，冷門敲得過。

重點爭分馬方面，「滿心星」前仗贏泥地靠賺快步速，但全條直路可力拒「皇龍飛將」來犯，勝來算有說服力；上仗提升難度跑田草二千，蝕快步速竟只輸兩乘許，顯然又進一步，今次排十二檔可換來分頭，值得賭單場一博。「富裕君子」有利跑新鮮，復課曾上從化會有幫助，今仗多數對手是季內未勝馬，本身狀態相對可靠。「禾道豐」初跑千四與初負頂磅存在難度，勝在質新當銳難睇小。

目標：方嘉柏

賠率：35

全日惡馬 第八場：滿心星

練馬師王最佳投注時機：第一場前