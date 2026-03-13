Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「同心同樂」周日力爭連捷

更新時間：14:45 2026-03-13 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-13 HKT

國際賽馬聯盟公布今年一月至三月八日的全球馬匹國際評分，全球最高評分兩駒都屬於香港馬，排第一位是香港馬王「嘉應高昇」（評128分）；「浪漫勇士」（評124分）則排第二位。「嘉應高昇」是繼「金鎗六十」於2023年一月至三月的全球馬匹國際評分中排首名後，再有香港馬成為全球世一馬，認真可喜可賀。小記非常幸運，可以見證「金鎗六十」和「嘉應高昇」世一馬的登頂過程，同時也很感謝這兩匹世一馬主陳家樑和梁錫光幫小記做過《星島日報》的名人版專訪。前晚小記出席「金鎗六十」馬主陳家樑伉儷孫兒百日宴，回想以往多次訪問陳家樑，一幕幕採訪回憶重現腦海。

小記非常感恩，一直以來獲得不少馬主協助接受訪問，其中「波」系馬主蘇志康是其中之一，他和爸爸蘇振雄在港養有不少馬，除了「波」系的「和平波」、「愛心波」、「鬥志波」、「正義波」外，他們也是「將」系（「將義」、「將傲」及「將睿」）及「同心」系（「同心同樂」、「同心同夢」）的團體馬主。早前小記採訪「同日同樂」慶功宴，蘇志康說：「一場賽事可能在短短一兩分鐘完成，但幕後騎練、馬房團隊付出許多努力心血，全靠游達榮悉心訓練；游廄每一位員工的心機；騎師出色的發揮，我十分感謝他們。」「同心同樂」將出戰周日沙田第十一場，力爭連捷。

馬主蘇志康（右一）感謝游達榮及其馬房團隊付出許多努力心血，悉心訓練「同心同樂」。
馬主蘇志康（右一）感謝游達榮及其馬房團隊付出許多努力心血，悉心訓練「同心同樂」。

