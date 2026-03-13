Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊駿數據｜游達榮新勝馬最叻入Q

賀賢上周憑「金玉良言」再下一城，成為馬房季內首匹連捷馬，現在剩餘葉楚航、蘇偉賢及游達榮，季內未有馬連捷。

游達榮馬房上季共有三十三匹新勝馬再出，跑獲七冠八亞五季成績，「駿步騰飛」、「帝豪歡星」、「顏色之皇」、「一定超」、「英駿飛駒」及「光年魅力」取得連捷，後者更取得三連捷成績。

而今季其馬房十六匹新勝馬再出，結果只有「無極勇將」、「顏色之皇」及「銀亮奔騰」入Q，「佳登」得第三，上名率25%。

本賽日游達榮馬房派出新勝馬「同心同樂」列陣尾場，能否取得好成績？

本賽日游達榮馬房派出新勝馬「同心同樂」(圖) 列陣尾場，能否取得好成績？
按圖睇數據：

今季游達榮馬房十六匹新勝馬再出，結果只有「無極勇將」、「顏色之皇」及「銀亮奔騰」入Q，「佳登」得第三，上名率25%。
楊駿
 

