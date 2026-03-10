Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「時間寶」弱組再勝

名家專欄
更新時間：18:57 2026-03-10 HKT
發佈時間：18:57 2026-03-10 HKT

剛戰艾兆禮手風大順四喜臨門，現時以三十五場頭馬穩佔騎師榜第三位，今次賽事只策四駒出戰，「駟跑得」、「解碼」與「泰泰精神」均有機會爭功。

第四場僅得「時間寶」上仗獲勝，而「隨緣得勝」則跑亞軍，其餘十駒均欠近績支持。比較之下，一眾輕磅馬可望趁對手較弱求取突破。今仗「時間寶」抽一檔，配合主動跑法，加上幕後近期手風順，可以看高一線。配腳方面，「駟跑得」跑谷草一哩獲兩冠兩亞五季，可見路有專長；上仗受制於外檔，末段仍造第二快時間追回第六，今仗強手已去，若能發揮水準可入三甲。

第九場「極光之子」在港初出即跑二千，負於「天將龍駒」僅以兩乘半，表現尚佳；上仗卻大部分時間望空，轉入直路後不久更遭收慢，敗績不足為據。復課試泥閘受催策反應不俗，今仗改爭谷草千八，可以一試。對手方面，「中國心」近兩仗連捷後，早前發現心律不正，因而影響部署打吡；最近復課走勢仍勁，若能擺脫健康陰霾，有力一爭。

第四場：10時間寶、12駟跑得、5趣盈
第九場：5極光之子、11中國心、8快路
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
9小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
6小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
7小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
10小時前
星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢
申訴熱話
6小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
7小時前