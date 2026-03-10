Ian心水│「時間寶」弱組再勝
剛戰艾兆禮手風大順四喜臨門，現時以三十五場頭馬穩佔騎師榜第三位，今次賽事只策四駒出戰，「駟跑得」、「解碼」與「泰泰精神」均有機會爭功。
第四場僅得「時間寶」上仗獲勝，而「隨緣得勝」則跑亞軍，其餘十駒均欠近績支持。比較之下，一眾輕磅馬可望趁對手較弱求取突破。今仗「時間寶」抽一檔，配合主動跑法，加上幕後近期手風順，可以看高一線。配腳方面，「駟跑得」跑谷草一哩獲兩冠兩亞五季，可見路有專長；上仗受制於外檔，末段仍造第二快時間追回第六，今仗強手已去，若能發揮水準可入三甲。
第九場「極光之子」在港初出即跑二千，負於「天將龍駒」僅以兩乘半，表現尚佳；上仗卻大部分時間望空，轉入直路後不久更遭收慢，敗績不足為據。復課試泥閘受催策反應不俗，今仗改爭谷草千八，可以一試。對手方面，「中國心」近兩仗連捷後，早前發現心律不正，因而影響部署打吡；最近復課走勢仍勁，若能擺脫健康陰霾，有力一爭。
第四場：10時間寶、12駟跑得、5趣盈
第九場：5極光之子、11中國心、8快路
