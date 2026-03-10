Dickson心水│「中環精英」轉場發威

來到三月中，各廄為季尾目標各有打算，方嘉柏聘莫雷拉擔任主帥，劍指今屆練馬師冠軍，姚本輝亦收女騎師袁幸堯為徒，意圖借十磅女之力，季尾幫難贏之馬獲勝，相信下半季會有新氣象。

第六場四班千二米，「中環精英」近態回勇，這次出皇牌報跑谷草千二米兼排二檔，誠是贏馬良機。回看牠近兩仗跑谷草與田草一千米，感覺上前速不及當年，上仗留後喜見追入季軍，所以今仗增程可以理解。既然上仗同場的「日出東方」再出能贏馬、蹄下敗將「八仟好運」也接戰入Q，伸算本身轉場應可勝。

第八場三班1200米，「喵喵怪」上仗轉彎走蝕位，結果輸給「東來欣賞」獲亞軍，後駒接戰升班亦入Q，「喵喵怪」今仗升班作賽仍要捧場。

第六場：3中環精英

第八場：9喵喵怪