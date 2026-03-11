廖事如神│「棒棒糖」食髓知味

爭入選打吡的戰況依然激烈，剛戰「榮駿大道」及「綠野飛馳」均只跑獲第二，未能爭取到入場券。至於今晚谷賽則有「中國心」力求坐上尾班車，須知潘頓尚未有打吡坐騎，若「中國心」能獲打吡資格，配潘頓出戰又成佳話。

第六場四班千二米又拆組，方嘉柏馬房近期氣勢如虹，「棒棒糖」有望再捷。馬匹今季初已於此程贏馬，該仗乘一檔之利擊敗「細水長流」，其後嘗試轉程不果，上仗回師勝程順即利贏馬。雖說兩捷均排好檔，但馬匹表現明顯進步，今次備戰依然積極，在從化草地拍跳，返回香港後再彈草閘拍跳，搏殺心意昭然若揭，近來其跑法比以往主動，今仗贏面高唱入雲。「維港激流」近期回勇，但跑法始終略嫌被動，要有形勢幫助，結合現時評分，在此可爭不穩。「中環精英」體質較弱，今季出賽頻率亦未算正常，但最近狀態略為提升，憑其底質爭一席不難。「開心樂園」評分摸底，轉倉後全面上軌道，隨時反彈。

第八場三班千二，「競駿非凡」一向不易發揮要形勢配合，要有遮擋留前鬥後。今季255場次於沙田跑千二米敗於「喜蓮勁感」蹄下獲亞，表現出色，其後再跑田草同程搶口致敗，回師谷草那仗則全程望空走外疊，完全未能發揮實力。今次休息充足再跑同程，換上梁家俊有助發揮。「亞機拉」用季半時間足足減去三十分，於三班底贏馬可算意料之內，但縮程至千二而可跟前守好位則出人意表，贏完馬再報同程，若可切入二疊仍有望交出佳績。「泰泰精神」今季一再與勝利擦身而過，需有進步方可問鼎頭馬。「喵喵怪」升班如釋重負，值得看好。

廖浩賢精選

第六場 4 棒棒糖 1 維港激流

3 中環精英 8 開心樂園

第八場 6 競駿非凡 3 亞機拉

7 泰泰精神 9 喵喵怪