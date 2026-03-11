亨利拆局│練馬師王吼希斯

告東尼近期連日大搏殺，剛周日更奪42分，遠遠拋離對手封王，其實由二月開始，東廄已經不止一次大規模出擊，短期內宜盯緊此倉馬匹。但要留意，東廄大攻勢多數在沙田發動，當然佢在谷草也有攻勢，然而往往只搏兩、三隻，封王唔輪到佢。

回說今次賽事，估計練馬師王是方嘉柏與希斯之爭，熱門地位應非此即彼。最終我揀希斯捧場，原因是谷C+3較講究早段際遇，今次希廄幾匹實力馬都有幸抽中內檔，使得機會更加樂觀，因此我會秤高佢一線。

重點爭分馬方面，「天外迎天」今次遇拆組場合，本身更排一檔，早段不會太被動，有助提升爭勝機會。「精彩福星」往績顯示是一千米馬，上仗跑千二卻可放入Q，即使賺慢步速仍覺驚喜，看來四歲馬正踏入升軌，隔七日匆出也似有圖謀。「中國心」揚言要爭取打吡入場券，我對此不屑一顧，但佢上仗贏馬造超勁段速，卻是不爭事實，對於希廄當弗馬必須時刻尊重，隨時贏到你唔信。

目標：希斯

賠率：4

全日惡馬 第五場：天外迎天

練馬師王最佳投注時機：第三場前