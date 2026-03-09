Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│王賢訊獻唱祝福鍾培生

艾兆禮和梁家俊這兩位準爸爸昨日沙田賽事均有頭馬進帳，梁家俊的太太阿Kit懷有BB女，前者於頭場即以「日出東方」贏馬；至於艾兆禮昨日賽後立即前往醫院見證太太分娩，騎者食出個人大四喜，其中更夥拍「安都」捧走九龍塘會盃。賽後「安」系馬主王忠秣和女兒王賢敏和兒子王賢訊一起開心捧盃。

王賢訊是仁濟醫院前主席，上周五他出席《仁濟醫院周年慈善餐舞會》，獲邀上台獻唱。王賢訊很有心思，唱了《愛是永恆》來送給新婚的鍾培生。近日鍾培生求婚成功，成為城中熱話，他和準太太莊雅婷一同出席當晚慈善晚宴，王賢訊藉《愛是永恆》一曲祝福這對新人白頭到老，永結同心。小記訪問王賢訊，他說：「鍾培生是我USC（美國南加州大學）的師弟，我們讀同一間大學。其實當年是我邀請他入仁濟做總理，大家為社會出一分力。」

「安都」剛贏馬捧盃，馬主氣勢旺，周三晚谷戰「安帝」出戰第九場，此馬上場在港出田草熱身一場後，今場轉爭谷草，對手比沙田弱，或可為王氏家族帶來驚喜。

陳嘉甜

