Ian心水│「祥勝力駒」轉倉突破

中東戰火持續升溫，局勢變化莫測，連帶賽馬運動也受到牽連。雖然杜拜超級星期六賽馬日已順利舉行，然而美國與以色列對伊朗共同發動攻擊，令不少中東地區受到戰火影響，航班大亂，一眾在杜拜參加賽馬運動的從業人員均因航班取消而被迫滯留當地，幸好香港代表「昇瀧駒」的練騎和馬會工作人員日前已順利返港，不用再擔驚受怕。

這次突如其來的戰事，對中東多個賽馬地區，甚至今屆杜拜世界盃賽馬日均帶來嚴重影響，以往經常派馬出戰的日本，已有多駒包括應屆日本盃亞軍「蒙面舞會」將會取消出爭杜拜司馬經典賽，而改爭大阪盃，還有「盈寶威神」、「紅瑪瑙」、「遠觀天象」等駒亦已取消遠征杜拜計劃。這場戰火無疑令今屆賽事失色不少，但願戰火早日平息，各人安康。

今屆冠軍練馬師之爭甚為激烈，方嘉柏剛戰憑「朗日雪峰」和「堅多福」起孖，現以三場頭馬優勢領先廖康銘與大衛希斯，不過後兩者俱在今日布下強陣，應有能力追近。

第三場「祥勝力駒」今仗轉廄初出，此駒季內六戰雖未勝，卻都所負不遠，近兩戰強配潘頓未能取得突破，且看轉換新環境後能否立即交出表現。對手方面，「暴風之子」上季曾於三班取勝，今季亦曾兩度上名，今仗降至四班出戰，可望賺取班利，以往牠在泥地表現亦可，值得留意。此外，「魅力寶駒」上季最高評九十六分，現已下調至五十八分，雖然已三十七仗未勝，但能多次跑近，泥地亦有根據，今次配上鬥志十足的麥文堅，誠是一路奇兵。

第九場「紫荊拼搏」今季三戰均接近，如非健康曾受挫，成就應更高；牠近兩仗面對「會當凌」與「泰力」等駒僅以約兩個馬位落敗，今仗負磅最輕，有力一爭。對手方面，「北斗福星」上仗初出表現不俗，今仗增程至千六米更合腳法，可作冷配。此外，「超勁赤兔」近期表現夠準，強配潘頓可加入戰團。

第三場：8祥勝力駒、1暴風之子、3魅力寶駒

第九場：14紫荊拼搏、10北斗福星、6超勁赤兔

