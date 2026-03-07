Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「祥勝力駒」轉倉突破

名家專欄
更新時間：19:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-07 HKT

中東戰火持續升溫，局勢變化莫測，連帶賽馬運動也受到牽連。雖然杜拜超級星期六賽馬日已順利舉行，然而美國與以色列對伊朗共同發動攻擊，令不少中東地區受到戰火影響，航班大亂，一眾在杜拜參加賽馬運動的從業人員均因航班取消而被迫滯留當地，幸好香港代表「昇瀧駒」的練騎和馬會工作人員日前已順利返港，不用再擔驚受怕。

這次突如其來的戰事，對中東多個賽馬地區，甚至今屆杜拜世界盃賽馬日均帶來嚴重影響，以往經常派馬出戰的日本，已有多駒包括應屆日本盃亞軍「蒙面舞會」將會取消出爭杜拜司馬經典賽，而改爭大阪盃，還有「盈寶威神」、「紅瑪瑙」、「遠觀天象」等駒亦已取消遠征杜拜計劃。這場戰火無疑令今屆賽事失色不少，但願戰火早日平息，各人安康。

今屆冠軍練馬師之爭甚為激烈，方嘉柏剛戰憑「朗日雪峰」和「堅多福」起孖，現以三場頭馬優勢領先廖康銘與大衛希斯，不過後兩者俱在今日布下強陣，應有能力追近。

第三場「祥勝力駒」今仗轉廄初出，此駒季內六戰雖未勝，卻都所負不遠，近兩戰強配潘頓未能取得突破，且看轉換新環境後能否立即交出表現。對手方面，「暴風之子」上季曾於三班取勝，今季亦曾兩度上名，今仗降至四班出戰，可望賺取班利，以往牠在泥地表現亦可，值得留意。此外，「魅力寶駒」上季最高評九十六分，現已下調至五十八分，雖然已三十七仗未勝，但能多次跑近，泥地亦有根據，今次配上鬥志十足的麥文堅，誠是一路奇兵。

第九場「紫荊拼搏」今季三戰均接近，如非健康曾受挫，成就應更高；牠近兩仗面對「會當凌」與「泰力」等駒僅以約兩個馬位落敗，今仗負磅最輕，有力一爭。對手方面，「北斗福星」上仗初出表現不俗，今仗增程至千六米更合腳法，可作冷配。此外，「超勁赤兔」近期表現夠準，強配潘頓可加入戰團。

第三場：8祥勝力駒、1暴風之子、3魅力寶駒
第九場：14紫荊拼搏、10北斗福星、6超勁赤兔
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
2小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
6小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
10小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
23小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
6小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
2小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT