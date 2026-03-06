甜甜小記│「飛輪」系蒸蒸「日上」

「飛輪」系馬主沈墨寧和兒子沈慧林、「日上」系及「非惟僥倖」馬主姜炳輝與太太李桂嫦、「閃耀」系馬主鄧鉅明等人非常老友，昨日他們相約一班圈中好友，於尖沙咀食春茗團年飯，各人皆盡興而歸。

今季「飛輪霸」、「瑤瑤日上」及「非惟僥倖」均交出頭馬，這班馬主馬運甚佳。昨晚多位騎練到場，包括希斯伉儷、賀賢伉儷、黎昭昇伉儷、游達榮、巫偉傑、巴度伉儷、霍宏聲、艾道拿、周俊樂、潘明輝、黃智弘，姚本輝兒子姚浩豐及前練馬師容天鵬夫婦等，非常熱鬧。

小記獲安排與沈墨寧伉儷、其兒子沈慧林、巫偉傑同枱；巫偉傑透露由於翌朝從化試閘，因此與周俊樂、潘明輝晚宴後便北上。這幾位騎練行色匆匆，仍在百忙中抽空出席晚宴，認真畀面。

沈墨寧及沈慧林則透露，「飛輪」系、「日上」系一班馬主好朋友稍後將引入一匹新力軍抵港，屬黎昭昇賽馬團體名下，他們打算起名「飛輪日上」，希望馬兒日後可以成材。

周日田戰，姜炳輝及太太李桂嫦名下的「晶晶日上」出爭第八場三班泥地千二米，其過往兩場頭馬皆在同程取得，可見擅跑泥戰，且看能否先替馬主揚威。

陳嘉甜