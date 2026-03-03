卡爾心水│「銀亮奔騰」Happy Wednesday

近期卡爾除了工作忙碌，世界同樣大亂，我最多都係辛苦少少，工時長只是小問題，尚可解決，戰火帶來更大影響。田鷄滯留杜拜未返，繼禮拜日後，今期無奈缺席。卡爾有朋友轉機回歐洲，同樣被困杜拜，朋友話杜拜市面大致平靜，遊客在上周滯留期間被安排在運動場休息，内部資訊並不清晰，大家都不知道何時才恢復航班，幸好網絡設備沒有影響，卡爾都時刻留意戰情提供最新資訊。原本自己隔岸觀火，如今元宵佳節不能與家人團聚感受更深。其實戰火之下，所有人都身不由己，世界角力無休無止，鬥爭從來沒有真正贏家。與其在現實中消耗，不如在賽場上一決高下，至少勝負分明，不動干戈之下，感受快活谷的Happy Wednesday！

今期周三夜戰，馬場事，馬場了。「銀亮奔騰」上場出閘慢一慢擺後，末段又施施然抽出外疊，衝刺為時已晚。今場對手不同，即使負頂磅，但形勢理應較好。亂世看形勢，賽場看節奏，「銀亮奔騰」屬今日重心。

第五場：2智勝攻略、5踏雪尋梅、12快樂高球

第九場：1銀亮奔騰、11魅力知耀、3相映紅