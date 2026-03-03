Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「東來欣賞」愈戰愈勇

更新時間：18:32 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:32 2026-03-03 HKT

第一場「光輝歲月」上季五戰全敗，但都所負不遠；今季評分一減再減，跑泥地一哩曾後上得亞，而上仗跑田草千八，早段居中至末段移外衝刺，最終只以兩身位不敵今季表現出色的「型到爆」，進度漸足；今仗排位理想，值得看高一線。對手方面，「架勢奇爸」季內多次在四班賽走近，可惜俱與頭馬無緣，今仗降落五班由潘頓操刀，本身最近一次贏馬正在五班建功，當時便配潘頓，今次人馬重逢，屬爭勝分子。

第六場「東來欣賞」季初曾因心律不正常而退出賽事，不過近期愈戰愈勇，上仗更可力拒「喵喵怪」與「星運少爵」的來犯而勝，今仗升班出戰，狀態仍在勇境，有力再下一城。對手方面，「川河動駒」今季加盟游廄後演出穩健，今仗有「人和家興」與「飛輪霸」領放，本身可留守前列有利位置，待末段伺機而動，形勢不俗。「乘數表」來港前曾兩戰級際賽，更曾三級賽贏馬，儘管來港後進度未符預期，但評分已降至有利水平，要開始留意。

第一場：4光輝歲月、1架勢奇爸、9開心三多
第六場：7東來欣賞、2川河動駒、3乘數表
 

