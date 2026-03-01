Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「志滿同行」不言停頓

名家專欄
更新時間：01:00 2026-03-01 HKT
發佈時間：01:00 2026-03-01 HKT

文家良馬房的短途馬「志滿同行」，上仗增程出戰三班田千四米，雖然路程稍嫌長兼遇上慢步速，但都能憑後上追近三甲馬。今乘勇匆出，列陣第八場三班田草千二米，路程更合腳法，排二檔好位，可望在潘頓胯下大派用場。

「志滿同行」今季在文廄進步顯著，十二月七日久休初出，狀態未足加上陣中蝕位多，末段竟能殺入Q腳，更只是僅負短馬頭位，走勢可觀。十二月二十日再臨同程，這匹陣上熱過身的戰駒，即能收復失地，更拋離對手勝出，戰鬥力大幅提升。

一月中「志滿同行」升上三班跑勝程，但排十二檔，沿途在奧爾民胯下留得較後，且走四疊望空，處境惡劣不堪都能殺入Q腳，班次上並無阻力。上仗易配潘頓增程作賽，能在不利形勢所負不遠，今仗重回最佳途程，檔位內移，值得看高一線。

馬觀微

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲
01:15
伊朗局勢︱美國以色列聯手發動「史詩怒火」空襲 遇炸伊朗小學升至150死︱不斷更新
即時國際
2026-02-28 01:20 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
19小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
鄭伊健夫婦筲箕灣食麵猶如平民 蒙嘉慧身形再暴脹體現幸福肥 一個貼地舉動被讚具明星風采
影視圈
8小時前
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
飲食
15小時前
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
14小時前
美以向伊朗發動軍事行動。美聯社
伊朗局勢︱美以發動「史詩怒火」突襲伊朗　南部小學遭炸毀釀85死約80傷
即時國際
3小時前
伊朗局勢．航班資訊更新｜機管局：今明兩日9班航班受影響 包括3班離港航班取消
伊朗局勢．持續更新｜機管局：今明兩日9班航班受影響 包括3班離港航班取消
社會
6小時前
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
伊朗局勢︱美國以色列「誘敵計劃」成真？ 拆解德黑蘭大爆炸背後軍事戰略與政治博弈
即時國際
8小時前