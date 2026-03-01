馬觀微全日心水│「志滿同行」不言停頓

文家良馬房的短途馬「志滿同行」，上仗增程出戰三班田千四米，雖然路程稍嫌長兼遇上慢步速，但都能憑後上追近三甲馬。今乘勇匆出，列陣第八場三班田草千二米，路程更合腳法，排二檔好位，可望在潘頓胯下大派用場。

「志滿同行」今季在文廄進步顯著，十二月七日久休初出，狀態未足加上陣中蝕位多，末段竟能殺入Q腳，更只是僅負短馬頭位，走勢可觀。十二月二十日再臨同程，這匹陣上熱過身的戰駒，即能收復失地，更拋離對手勝出，戰鬥力大幅提升。

一月中「志滿同行」升上三班跑勝程，但排十二檔，沿途在奧爾民胯下留得較後，且走四疊望空，處境惡劣不堪都能殺入Q腳，班次上並無阻力。上仗易配潘頓增程作賽，能在不利形勢所負不遠，今仗重回最佳途程，檔位內移，值得看高一線。

馬觀微