卡爾心水│「扶搖勢勁」熱得有理
更新時間：17:11 2026-02-28 HKT
發佈時間：17:11 2026-02-28 HKT
近期馬圈多新聞，繼莫雷拉返港消息傳出，其餘好消息都浪接浪。剛剛快活谷賽事，黃智弘在頭場憑「幸運傳承」贏馬升格成為大師傅；還有黃寶妮即將復出，即使紀仁安將離港，但人手仍算充裕。卡爾覺得，多番呢啲熟悉面孔，刨馬時候比較得心應手。
第八場「扶搖勢勁」理論上成為熱門毫無異議 ，預料同「穿甲戰鷹」將有一番惡鬥。卡爾一直提倡，揀馬雖然一大堆範圍，實際上落注就要單棍先有錢贏。睇得呢個專欄，大家都係有緣人，預計「穿甲戰鷹」同「扶搖勢勁」的能力不相伯仲，買條位置Q就最穩妥。
第六場：6臻至辰、3閃耀天河、2米奇
第八場：4扶搖勢勁、10穿甲戰鷹、6志滿同行
