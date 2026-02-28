Ian心水│「進傲星」前仗水準高

賀賢上季僅得二十六場頭馬，表現略為令人失望，不過今季成績逐漸回穩，不少質新馬能憑藉有利評分而交出表現。今次賽事賀廄出馬五匹，頭場「管之友」於長途賽事表現長期見穩，上仗出爭略為嫌短的谷草一哩，走勢令人失望，今仗回師曾有好表現的田草千八米，臨場賠率若有異動就要留意；其餘「凱旋幸運」季初在五班一出即勝，可惜其後重上四班後表現未見進步，然而今仗繼續負輕磅，若際遇許可，也有機會闖入冷位。

第三場「進傲星」今季演出可靠，前仗以頸位擊敗「安泰」、「綫路萬里」與「勤德天下」，後駒於年初三已順利打開勝門，可見該賽水準不俗。「進傲星」上仗再戰田草千四，可惜不敵班底較高的「榮利雙收」而屈居亞軍；今仗對手非強，仍有機會走入前列。對手方面，「龍威心得」前仗在不利後上的情況下，末段衝刺強勁，如非終點前受阻，理應跑得更近；上仗改跑泥地減掉兩分，使得今仗降落四班出戰，幕後部署精明，若能交出前仗水準，可望加入戰團。此外，「騰達勇士」目前得三歲，陣上走勢仍稚嫩，但上仗初出走勢尚可，汲取一場實戰經驗後，今仗可望更進一步。

第十場「清雲龍駒」來港前以「行動綱領」之名在英國與愛爾蘭取得一勝兩位，包括於三級賽車士達銀瓶跑獲亞軍。較為可惜的是，此駒來港後十戰全敗，幸好評分一減再減，近仗表現已較前為佳，今仗負磅最輕，加上二千米是其射程範圍，可以一試。對手方面，「友瑩光」目標放在香港打吡，現評分仍未穩獲入場券，今仗勢必拼盡；牠上仗放頭競跑效果一般，今仗排位理想，應可留守在領放馬之後，並在末段伺機而動。此外，「話你知」上仗表現回勇，現評分較上季贏馬時低三分，看來已屆反擊之時。

第三場：2進傲星、1龍威心得、5騰達勇士

第十場：14清雲龍駒、5友瑩光、2話你知