Dickson心水│「鼓浪好友」脫胎換骨
更新時間：17:04 2026-02-28 HKT
發佈時間：17:04 2026-02-28 HKT
發佈時間：17:04 2026-02-28 HKT
是日舉行香港經典盃，路程為1800米。雖然今季的四歲馬高手雲集，但當中不少未跑過1800米，氣量成疑，揀膽宜以有長途根據者為先。
第五場四班1200米，「鼓浪好友」自從轉入桂福特馬房後，恍如脫胎換骨，近兩戰跑田草千二米全勝。上仗場地明顯不利內疊前置，但牠與「北地烈馬」齊齊跟前，最終仍輕鬆獲勝。要留意，「北地烈馬」接戰轉戰谷草，即刻一放絕塵獲冠，「鼓浪好友」贏馬後雖然加了分，但只是比上仗孭多四磅，只要田泰安早段積極，應該可以再獲佳績。
第六場三班1200米，「臻至辰」今季轉戰谷草，首仗即以極輕鬆姿態贏「細水長流」，既然後駒在三班跑田草也能贏馬，「臻至辰」的實力一定尚未見頂，今次回師田草可信賴。
第五場：3鼓浪好友
第六場：6臻至辰
最Hit
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
2026-02-27 13:00 HKT
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
2026-02-27 14:47 HKT