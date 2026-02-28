Dickson心水│「鼓浪好友」脫胎換骨

是日舉行香港經典盃，路程為1800米。雖然今季的四歲馬高手雲集，但當中不少未跑過1800米，氣量成疑，揀膽宜以有長途根據者為先。

第五場四班1200米，「鼓浪好友」自從轉入桂福特馬房後，恍如脫胎換骨，近兩戰跑田草千二米全勝。上仗場地明顯不利內疊前置，但牠與「北地烈馬」齊齊跟前，最終仍輕鬆獲勝。要留意，「北地烈馬」接戰轉戰谷草，即刻一放絕塵獲冠，「鼓浪好友」贏馬後雖然加了分，但只是比上仗孭多四磅，只要田泰安早段積極，應該可以再獲佳績。

第六場三班1200米，「臻至辰」今季轉戰谷草，首仗即以極輕鬆姿態贏「細水長流」，既然後駒在三班跑田草也能贏馬，「臻至辰」的實力一定尚未見頂，今次回師田草可信賴。

第五場：3鼓浪好友

第六場：6臻至辰