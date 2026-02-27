甜甜小記│軍機八皇團體叫兩飛

小記入行以來，試過暑假期間與其他行家在大雨下走訪五、六個倉口，採訪馬房季前拜神儀式；有時都會覺得不好意思，因每次匆匆忙忙影幾張相、訪問練馬師幾句後，便趕往另一個馬房，猶幸各練馬師都明白傳媒需要，予以體諒。

剛周一晚，小記則在同一晚採訪三個慶功宴：先往沙田會所採訪「友愛心得」跑馬地百萬挑戰盃慶功；之後即飛的趕往火炭中式酒樓，採訪「東來欣賞」慶功暨東廄新春開年飯；以及巫廄「翠兒威威」與「會當凌」慶功。由於後兩場慶功宴都在同一酒樓舉行，當晚我和幾位行家不停經後樓梯走上走落，一邊有說有笑，與星爺電影的某些搞笑橋段有點類似呢！

「翠兒威威」擺完慶功宴之後，剛周三谷戰即順利取得三連捷，賽後馬主陳橋森與千金陳翠盈、未來女婿周俊樂，以及巫偉傑等開心拉頭馬。至於同晚慶功的軍機八皇團體，旗下的「一生好彩」及「會當凌」季內已合共掃走八場頭馬，可說是旺氣逼人；周日兩駒分別出戰第九場及第十一場，說不定又可替團體經理人鍾一帆、潘子聰醫生等，帶來更多頭馬喜悅。

陳嘉甜