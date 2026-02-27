Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文傑訪問｜「鼓浪好友」桂麗三捷

名家專欄
更新時間：20:06 2026-02-26 HKT
發佈時間：00:20 2026-02-27 HKT

今季新開倉的桂福特，日前獲五匹自購新馬加盟，令其馬房養馬量接近滿額，他表示馬房規模日漸壯大，當然感到欣喜，希望廄內所有馬匹都能夠提升狀態，並且在陣上取得佳績。至於周日五匹參戰馬中，他認為以「鼓浪好友」和「綠族無限」最具勝望。

至於周日五匹參戰馬中，桂福特認為以「鼓浪好友」(圖) 和「綠族無限」最具勝望。
至於周日五匹參戰馬中，桂福特認為以「鼓浪好友」(圖) 和「綠族無限」最具勝望。

「鼓浪好友」轉投桂廄後兩戰全勝，周日續爭勝途田草千二，桂福特認為可再捷︰「現年五歲的『鼓浪好友』來投後不但狀態進展良好，陣上演出亦在不斷進步，前仗全程放領下險勝，上仗再出改為早段跟隨放頭馬，依然能夠擊敗對手贏馬，表現出色。今次多負四磅再跑同程，以其目前狀態應可克服，倘若發揮出近仗水準，有望爭取三連捷。」

「綠族無限」今次轉戰以往最正宗的千四米，找來潘頓壓陣，有力爭功。
「綠族無限」今次轉戰以往最正宗的千四米，找來潘頓壓陣，有力爭功。

「綠族無限」轉投桂廄後三戰無功，周日列陣二班千四米，桂福特分析：「雖然『綠族無限』近期出賽未能上名，但評分不斷下調，同時狀態回勇下走勢續進。上仗縱然途中連番受阻，依然所負不遠。今次轉戰以往最正宗的千四米，找來潘頓壓陣，我相信有機走得接近甚至贏馬而回。」 

特約記者：文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
4小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
13小時前
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
影視圈
5小時前
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
6小時前
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
11小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
6小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
稻香集團酒樓飲茶優惠！指定點心一律計小點 早午下午茶市都有 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包
稻香集團酒樓飲茶優惠！指定點心一律計小點 早午下午茶市都有 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包
飲食
9小時前