文傑訪問｜「鼓浪好友」桂麗三捷

今季新開倉的桂福特，日前獲五匹自購新馬加盟，令其馬房養馬量接近滿額，他表示馬房規模日漸壯大，當然感到欣喜，希望廄內所有馬匹都能夠提升狀態，並且在陣上取得佳績。至於周日五匹參戰馬中，他認為以「鼓浪好友」和「綠族無限」最具勝望。

「鼓浪好友」轉投桂廄後兩戰全勝，周日續爭勝途田草千二，桂福特認為可再捷︰「現年五歲的『鼓浪好友』來投後不但狀態進展良好，陣上演出亦在不斷進步，前仗全程放領下險勝，上仗再出改為早段跟隨放頭馬，依然能夠擊敗對手贏馬，表現出色。今次多負四磅再跑同程，以其目前狀態應可克服，倘若發揮出近仗水準，有望爭取三連捷。」

「綠族無限」今次轉戰以往最正宗的千四米，找來潘頓壓陣，有力爭功。

「綠族無限」轉投桂廄後三戰無功，周日列陣二班千四米，桂福特分析：「雖然『綠族無限』近期出賽未能上名，但評分不斷下調，同時狀態回勇下走勢續進。上仗縱然途中連番受阻，依然所負不遠。今次轉戰以往最正宗的千四米，找來潘頓壓陣，我相信有機走得接近甚至贏馬而回。」

特約記者：文傑