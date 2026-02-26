甜甜小記│「粵港資駒」勝出 王文揚對團體成員有交代

早前小記邀請「粵港資駒」馬主團體經理人王文揚分享組團抱負；今期他則講述引入「粵港資駒」的故事，從中可知經理人在馬主團體中的重要性。

不講不知，原來「粵港資駒」本非團體的首選馬，乃是無心插柳之下購得。王文揚解釋道：「在我們買入『粵港資駒』半年前，原本已經拍板買入另一匹由游達榮推介的馬，可惜最終牠未能通過澳洲獸醫的檢驗；後來該駒留在澳洲競跑，很快已能贏出三場頭馬，令我們感到有點失望及掃興。幸好游達榮很快已為我們物色到另一匹馬，牠正是『粵港資駒』。」

當團體成員決定是否買入「粵港資駒」時，背後曾有過一番思量。「其實『粵港資駒』的獸醫報告亦有點瑕疵，但買過馬的朋友都會明白，很多時馬匹都會存在一些健康問題。一些未養過馬的朋友或有疑問，既然我花了這麼多錢買馬，為何不揀一匹百分百健康的馬，而冒險購入健康有小問題的馬匹呢？我也明白他們的顧慮，作為團體經理人，亦用了很多時間去詢問游達榮、身在澳洲的馬販以及獸醫的意見，並把我所得的資訊向每一位團體成員分享，大家一同研究。最終我們也決定拍扳購入『粵港資駒』，而牠第三仗已能夠在港取勝，令我頓時鬆了一口氣，亦總算對團體成員有所交代。」王文揚續說。

以往王文揚多與弟弟王家揚、家人或馬圈好友「時時」系馬主王經緯等一同養馬；今次組成全部帶走賽馬團體，當中不乏新手馬主，對於王文揚來說是嶄新體驗。王文揚說：「『粵港資駒』有過半數的團體成員是初次養馬，而我在港養馬已有一段時間，且作為團體經理人，必須做好協調工作，與各團體成員好好溝通。」

「粵港資駒」上月尾出爭谷草千二米，在潘頓胯下打開勝門，王文揚笑說：「我們對『粵港資駒』有一定期望，但估不到牠在港第三仗便開齋，當晚我們一眾成員在場內吶喊歡呼，衝線一刻大家都非常開心呢！這也是我作為團體經理人最想看到的一幕。」



陳嘉甜