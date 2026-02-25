亨利拆局│練馬師王吼伍鵬志

季中階段，幾個早前暮氣沉沉的大倉都相繼發動攻勢，東廄在二月暫奪六場頭馬，勢頭矚目；上期初六賽事輪到羅富全發威，勁奪三冠兩亞埋單48分封王！不講不知，全哥對上一次封王已是11月5日，沉寂三個多月終回復生猛，短期內宜吼實羅廄動向。

回說今期心水，伍鵬志也沉寂一大輪，雖未至於全無動靜，但季內只曾兩次封王，而且都是季初10月與11月的舊事，本身畢竟貴為大倉，隨時一如告仔與全哥般靜極思動。今期伍廄出馬四匹並不起眼，但本欄講過多次，谷戰的封王條件通常只靠三匹馬爭分，所以切勿睇低今次伍廄的陣容，誠是扒冷黃金機會！

重點爭分馬方面，「維港激流」已在H4版面的《一亨即中》專欄詳細介紹，不贅述。「開心旺財」初試啼聲，質素高低是個謎，今次優勢在於遇組別一拆三，對手實力偏弱，奧爾民連番試閘卻配潘頓，提防是另一匹「冷娃」！「太子」上仗慢閘兼遲望空，回配艾兆禮可能發揮更好。



目標：伍鵬志

賠率：20

全日惡馬 第二場：維港激流

練馬師王最佳投注時機：第二場前