Ian心水│「智勝攻略」回勇出擊

第四場「智勝攻略」上季勇奪三冠四亞兩季，成績彪炳，但同時評分升至新高；今季六戰無功後，近期復課回復生氣，今場對手實力非強，有力構成威脅。對手方面，「凱皇寶」近期兩度試閘，走勢較前改善，今仗初降四班，可望憑班次之利加入戰團。此外，「花好月盈」雖已七歲，卻是韋廄少數長期見穩的賽駒，上仗於谷草千二米僅以頸位不敵「紅錢到」，表現仍佳，今仗可望再次跑近。

第五場「致力之城」上仗初出成熱倒灶，但復課操練持續，試閘走勢亦佳，儘管今仗首次渡江，但一月時曾試谷閘一放到底，料可應付急彎窄場，有望收復前失。

對手方面，「當家精彩」前仗擊敗「幸運愉快」贏馬，雖然賽事水準普通，但翌仗僅以兩乘許負於「三強」、「東來欣賞」、「紅錢到」與「賢者威楓」，表現穩健；今仗排一檔，若末段取位順利，仍具勝望。此外，「彩虹七色」上仗直路被重重圍困，賽績可抹去，今仗改配紀仁安，也是爭勝分子之一。

第四場：2智勝攻略、1凱皇寶、7花好月盈
第五場：4致力之城、2當家精彩、8彩虹七色

