Dickson心水│「納百川」渡江謀反彈
更新時間：18:55 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:55 2026-02-24 HKT
周俊樂今季暫取得二十四場頭馬，成績不俗，雖然踏入馬年尚未取勝，然而今晚不少惡馬配他出戰，騎師王若有分頭可留意。
第七場三班1650米，「納百川」上季表現非凡，經常輕取對手獲勝，但自從贏了三W升至八十分便摸頂，所以今季九月初跑第四，隨後三仗不入前五，明顯想減分。上仗評七十五分出爭田草千六米後上獲殿，狀態回勇，加上同場「開心勇駒」、「一定超」與「確好勁」接戰都入三甲，既然「納百川」面對強敵都能展現競爭力，今次轉戰谷草，有權重奪冠軍。
第九場三班1200米，「沙井之友」前仗出爭同程獲殿，該組對手非常強，「加州本事」、「川河動駒」與「乘數表」接戰都跑入前四，「沙井之友」上仗跟前也獲殿，今次捲土重來求補中。
第七場：2納百川
第九場：8沙井之友
