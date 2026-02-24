甜甜小記│王文揚期望「粵港資駒」繼續進步

明晚出爭谷草第八場三班千二米的「粵港資駒」，上仗爭同程開齋，此團體馬主包括有「帶」系馬主王文揚和「久久」系馬主何駿杰。小記訪問團體經理人王文揚對「粵港資駒」的期望時，王文揚說:「『粵港資駒』團體成員中有一半是之前未養過馬，我組成這個養馬團體的抱負是感染他們也喜歡自己熱枕的賽馬運動。『粵港資駒』來港跑第三仗已能打開勝利之門，比我們預期中快達到此成績，當馬兒上場勝出時，一眾團體成員興奮歡呼的畫面，是我最樂見的，給我莫大的喜悅感。我和弟弟王家揚以往養有『日日精彩』曾贏級際賽；而『粤港資駒』上仗贏馬帶給我的歡欣，與之前『日日精彩』贏大賽不遑多讓。我期望『粵港資駒』健健康康，繼續進步，希望能扳上另一層次。我希望透過『粵港資駒』獲得佳績，從而加深各團體成員對養馬的興趣。」

「粤港資駒」交由游達榮訓練，王文揚說：「當馬會之前公布游達榮獲牌來港開倉時，馬主協會舉辦活動，請了對方來與馬主會員分享其練馬理念，因此而認識練者，適逢我有籤在手，因此便請練者為我們揀選『粵港資駒』。游達榮很年輕，而團體成員不乏年輕馬主，因此大家有不少共同話題，十分好傾」。

陳嘉甜