甜甜小記│欲戴王冠必承其重
更新時間：14:45 2026-02-23 HKT
昨日「嘉應高昇」歷史性取得十八連勝，更造出1分19.36秒刷新本港千四米場地紀錄；難怪馬會行政總裁應家柏也形容，牠堪稱是世上最佳馬匹。
當「嘉應高昇」勝出後，馬主梁錫光眼泛淚光，小記都能明白他的心情。梁錫光說：「我很感恩可養到『嘉應高昇』，牠是上天給我的禮物，我要多謝香港馬會、希斯及其馬房團隊、潘頓及有份替此馬付出的人。」
上周日小記隨梁錫光和其太太探望「嘉應高昇」，當梁錫光一叫牠Good boy時，馬王立即撒嬌，以馬頭輕挨主人，展示溫柔一面。梁錫光說：「『嘉應高昇』鍾意食紅蘿蔔，但大賽在即，不可食太多，只可淺嚐一、兩條。」
大家看到梁錫光最風光一面，但原來背後都承受巨大壓力，他說：「『嘉應高昇』遠征澳洲珠峰時，我一個禮拜沒有好好睡覺；今次牠挑戰十八連勝，我也兩晚未瞓過，非常緊張。」
正所謂「欲戴王冠，必承其重」，成為馬王的主人，背後所承受的龐大壓力，往往不足為外人道。猶幸「嘉應高昇」表現不負眾望，而梁錫光也能把壓力一一化解，實在可喜可賀。
陳嘉甜
