Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│欲戴王冠必承其重

名家專欄
更新時間：14:45 2026-02-23 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-23 HKT

昨日「嘉應高昇」歷史性取得十八連勝，更造出1分19.36秒刷新本港千四米場地紀錄；難怪馬會行政總裁應家柏也形容，牠堪稱是世上最佳馬匹。

當「嘉應高昇」勝出後，馬主梁錫光眼泛淚光，小記都能明白他的心情。梁錫光說：「我很感恩可養到『嘉應高昇』，牠是上天給我的禮物，我要多謝香港馬會、希斯及其馬房團隊、潘頓及有份替此馬付出的人。」

上周日小記隨梁錫光和其太太探望「嘉應高昇」，當梁錫光一叫牠Good boy時，馬王立即撒嬌，以馬頭輕挨主人，展示溫柔一面。梁錫光說：「『嘉應高昇』鍾意食紅蘿蔔，但大賽在即，不可食太多，只可淺嚐一、兩條。」

大家看到梁錫光最風光一面，但原來背後都承受巨大壓力，他說：「『嘉應高昇』遠征澳洲珠峰時，我一個禮拜沒有好好睡覺；今次牠挑戰十八連勝，我也兩晚未瞓過，非常緊張。」

正所謂「欲戴王冠，必承其重」，成為馬王的主人，背後所承受的龐大壓力，往往不足為外人道。猶幸「嘉應高昇」表現不負眾望，而梁錫光也能把壓力一一化解，實在可喜可賀。

上周日梁錫光和其太太探望「嘉應高昇」。
上周日梁錫光和其太太探望「嘉應高昇」。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前