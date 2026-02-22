Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「運籌帷幄」勇字當頭

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-22 HKT

潘頓近期成績較一般，近四次日共三十三匹坐騎，僅「加州星馳」獲勝，遠低於其整體勝出率，手風確實平平。今日九匹坐騎中，撇開馬王「嘉應高昇」不談，主要與中下游倉主合作，若被捧成熱門，馬迷須留神。

第一場四班一千米，不少參戰馬狀態僅初起，「運籌帷幄」為較勇一駒。馬兒轉投桂福特馬房後四戰，近三仗均跑此程，雖然只跑獲一席第三，但上仗嚴重受困未能全力施為；今場備戰工夫依然充足，狀態比前再提升，以其出賽經驗結合較佳狀態，只要際遇理想，實有望開齋。「八仟好運」上場初出已爆冷取勝，論潛力當然不俗，但無論走規抑或狀態層面上，仍有不少進步空間，勝後加分負重磅角逐，作配更合。「閃電小子」曾一度缺課，但近來工夫重新做好，以質新馬而言，晨操表現乖巧，有力一爭。「可靠大師」近期專注於谷草的表現只屬平穩，今仗加眼罩轉戰田草望突破。

第六場四班千四米，近績好的參戰馬寥寥可數。「久久為軍」上季以自購馬身分來港，初落四班即開齋，其後重返三班明顯能力不足，今季落班後已接連在同程接近，338場次因排外檔早段留後，交出全場最快末段22秒97跑獲第四，表現不俗；上仗賽後潘頓匯報馬匹走勢不順影響發揮，敗不足據，最近考谷閘表現理想，有二檔之助隨時現真身。「榮利雙收」早於108強組入Q，上仗取位如意而贏馬屬意料中事，但過往表現欠連貫，成熱只宜作配。「友瑩亮」脾性較難捉摸，但增程至千四後三仗未失前四。「天蓬貓」今季兩次上名均負於強手，有微利。

廖浩賢精選

第一場    13    運籌帷幄    1    八仟好運
    5    閃電小子    6    可靠大師
第六場    3    久久為軍    1    榮利雙收
    4    友瑩亮    11    天蓬貓
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
10小時前
六合彩2億新春金多寶︱頭獎5注中每注派逾4200萬 即睇幸運兒係咪你！
社會
17小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
17小時前
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
8小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
8小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
10小時前
80歲李家鼎憔悴暴瘦惹網民心痛：希望你休息 細節證寶刀未老 曾自爆受兩病痛折磨體重暴跌
80歲李家鼎憔悴暴瘦惹網民心痛：希望你休息 細節證寶刀未老 曾自爆受兩病痛折磨體重暴跌
影視圈
9小時前