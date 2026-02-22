廖事如神│「運籌帷幄」勇字當頭

潘頓近期成績較一般，近四次日共三十三匹坐騎，僅「加州星馳」獲勝，遠低於其整體勝出率，手風確實平平。今日九匹坐騎中，撇開馬王「嘉應高昇」不談，主要與中下游倉主合作，若被捧成熱門，馬迷須留神。

第一場四班一千米，不少參戰馬狀態僅初起，「運籌帷幄」為較勇一駒。馬兒轉投桂福特馬房後四戰，近三仗均跑此程，雖然只跑獲一席第三，但上仗嚴重受困未能全力施為；今場備戰工夫依然充足，狀態比前再提升，以其出賽經驗結合較佳狀態，只要際遇理想，實有望開齋。「八仟好運」上場初出已爆冷取勝，論潛力當然不俗，但無論走規抑或狀態層面上，仍有不少進步空間，勝後加分負重磅角逐，作配更合。「閃電小子」曾一度缺課，但近來工夫重新做好，以質新馬而言，晨操表現乖巧，有力一爭。「可靠大師」近期專注於谷草的表現只屬平穩，今仗加眼罩轉戰田草望突破。

第六場四班千四米，近績好的參戰馬寥寥可數。「久久為軍」上季以自購馬身分來港，初落四班即開齋，其後重返三班明顯能力不足，今季落班後已接連在同程接近，338場次因排外檔早段留後，交出全場最快末段22秒97跑獲第四，表現不俗；上仗賽後潘頓匯報馬匹走勢不順影響發揮，敗不足據，最近考谷閘表現理想，有二檔之助隨時現真身。「榮利雙收」早於108強組入Q，上仗取位如意而贏馬屬意料中事，但過往表現欠連貫，成熱只宜作配。「友瑩亮」脾性較難捉摸，但增程至千四後三仗未失前四。「天蓬貓」今季兩次上名均負於強手，有微利。

廖浩賢精選

第一場 13 運籌帷幄 1 八仟好運

5 閃電小子 6 可靠大師

第六場 3 久久為軍 1 榮利雙收

4 友瑩亮 11 天蓬貓

