Ian心水│「踏雪尋梅」強手盡去

韋達馬房守齋十四日，士氣難免低落，幸好一眾馬主仍支持，未見大規模轉倉潮，畢竟香港養馬每月動輒五萬元以上，而統計韋廄於上年七月至十二月的練馬費用，屬第二昂貴的馬房，僅次於蔡廄，所以即使馬匹蟬過別枝，也是人之常情，為了留住馬主，韋達的最佳辦法就是爭取頭馬。

今次韋達出馬四匹，普遍都爭勝實力。第二場「踏雪尋梅」是國際拍賣會新馬，六戰取得一亞一季兩殿，雖然至今未勝，但陣上演出尚算理想，今仗續由潘頓主轡兼抽得三檔，陣中也沒有「鈁糖武士」與「維港激流」等底質較高的賽駒，可望坐正。對手方面，「快樂共濟」是英國自購新馬，去年七月抵港後連番試閘，表現愈見進步；今仗對手非強，已有留意價值。此外，「閃電武士」近兩仗均受制於外檔，敗績不宜作準，今仗排位轉佳並續配布文，可作冷配。

第十一場「韋金主」是韋廄內少數表現準繩的賽駒，今季六戰均獲獎金，前仗力拼擊敗「嘉應奇兵」，上仗於直路遲遲未能望空，最終負於「綠野飛馳」，不足為辱；今仗形勢仍佳，有望續回勝纜。對手方面，「膨才」上季首三戰全勝，能力十足，惟其後進度徘徊；今季首戰跑谷草一哩即試出彩虹，而近兩仗末段亦有追勢，今仗加配羊毛面箍，希望帶來幫助。此外，「神馳」現評分與上季贏馬時相若，本身是今組馬匹當中，跑田草千四米締速最快的一駒，配上近期偶有佳作的麥文堅，可以一試。

第二場：5踏雪尋梅、6快樂共濟、9閃電武士

第十一場：1韋金主、3膨才、5神馳