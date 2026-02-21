Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「踏雪尋梅」強手盡去

名家專欄
更新時間：18:35 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:35 2026-02-21 HKT

韋達馬房守齋十四日，士氣難免低落，幸好一眾馬主仍支持，未見大規模轉倉潮，畢竟香港養馬每月動輒五萬元以上，而統計韋廄於上年七月至十二月的練馬費用，屬第二昂貴的馬房，僅次於蔡廄，所以即使馬匹蟬過別枝，也是人之常情，為了留住馬主，韋達的最佳辦法就是爭取頭馬。

今次韋達出馬四匹，普遍都爭勝實力。第二場「踏雪尋梅」是國際拍賣會新馬，六戰取得一亞一季兩殿，雖然至今未勝，但陣上演出尚算理想，今仗續由潘頓主轡兼抽得三檔，陣中也沒有「鈁糖武士」與「維港激流」等底質較高的賽駒，可望坐正。對手方面，「快樂共濟」是英國自購新馬，去年七月抵港後連番試閘，表現愈見進步；今仗對手非強，已有留意價值。此外，「閃電武士」近兩仗均受制於外檔，敗績不宜作準，今仗排位轉佳並續配布文，可作冷配。

第十一場「韋金主」是韋廄內少數表現準繩的賽駒，今季六戰均獲獎金，前仗力拼擊敗「嘉應奇兵」，上仗於直路遲遲未能望空，最終負於「綠野飛馳」，不足為辱；今仗形勢仍佳，有望續回勝纜。對手方面，「膨才」上季首三戰全勝，能力十足，惟其後進度徘徊；今季首戰跑谷草一哩即試出彩虹，而近兩仗末段亦有追勢，今仗加配羊毛面箍，希望帶來幫助。此外，「神馳」現評分與上季贏馬時相若，本身是今組馬匹當中，跑田草千四米締速最快的一駒，配上近期偶有佳作的麥文堅，可以一試。

第二場：5踏雪尋梅、6快樂共濟、9閃電武士
第十一場：1韋金主、3膨才、5神馳

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
2小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
9小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
5小時前
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰
兩岸熱話
9小時前
荃灣灣景廣場 寬敞大廳富空間感 鄰近荃灣西站
荃灣西3房戶叫價890萬 大廳寬敞富空間感 鄰近荃灣西站海濱長廊｜筍盤
筍盤推介
8小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
1小時前
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT