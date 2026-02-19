廖事如神│「安遇」新歲不覆轍

馬年已到，祝各位《星島》讀者新年進步，過關常中。打吡第二階段的報名已截止，經典盃報名名單亦已出爐。何澤堯及梁家俊手執兩大強兵「小鳥天堂」及「數字天文」，而潘頓仍繼續騎「睿盛人生」，形勢依然千變萬化。

第四場四班千二米，不少參戰馬狀態未及爭勝水準，選馬範圍較窄。「巴閉哥」已逾兩季未勝，由二班尾減分至四班頂，班底明顯較高，近來體重上升但未見累贅，配合徐雨石馬房手風正順，今仗排四檔有權重開勝門。「馬鳳凰」相對反覆，始終跑法偏向被動，陣上際遇甚影響發揮，今仗排八檔可望走二疊生位爭勝。「寶成智好」初出幾乎勝出，潛質不俗。上場造全場最快末段入Q，轉戰田草長直路或更好，潘頓再次上馬爭補中。「天天更好」晨操長期見好，可惜陣上往往未能跑出水準，今季嘗試增程至千四，成績僅一般。是次初戴防沙眼罩務求走勢更穩定，態勇磅輕可偷襲。

第六場二班千六，「和平波」退出後，預計步速相對較慢。「安遇」今季轉至桂福特馬房後全面轉好，六戰中只一場失前四，上場出戰三級賽遇馬少場合，雖出閘快卻車前倒後，直路留至包尾移出大外疊衝刺，最後衝勢強勁跑獲第三，今仗重返二班，雖負頂磅但班底較高，望田泰安吸取教訓，早段可居較前位置。「永遠美麗」雖未復舊觀，但近來晨課略見復甦，落腳變慢，重返千六米應更合。「太陽勇士」極度忠心準繩，雖今季八仗未羸，但表現穩定，QT腳難捨棄。「喜尊龍」果斷放棄經典盃轉戰二班賽，上仗末段受阻致失位置，輸在際遇，今場續配紀仁安，憑潛藏隨時征服二班。

廖浩賢精選

第四場 5 巴閉哥 4 馬鳳凰

6 寶成智好 14 天天更好

第六場 1 安遇 3 永遠美麗

6 太陽勇士 11 喜尊龍