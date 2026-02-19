Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「安遇」新歲不覆轍

名家專欄
更新時間：02:47 2026-02-19 HKT
發佈時間：02:47 2026-02-19 HKT

馬年已到，祝各位《星島》讀者新年進步，過關常中。打吡第二階段的報名已截止，經典盃報名名單亦已出爐。何澤堯及梁家俊手執兩大強兵「小鳥天堂」及「數字天文」，而潘頓仍繼續騎「睿盛人生」，形勢依然千變萬化。

第四場四班千二米，不少參戰馬狀態未及爭勝水準，選馬範圍較窄。「巴閉哥」已逾兩季未勝，由二班尾減分至四班頂，班底明顯較高，近來體重上升但未見累贅，配合徐雨石馬房手風正順，今仗排四檔有權重開勝門。「馬鳳凰」相對反覆，始終跑法偏向被動，陣上際遇甚影響發揮，今仗排八檔可望走二疊生位爭勝。「寶成智好」初出幾乎勝出，潛質不俗。上場造全場最快末段入Q，轉戰田草長直路或更好，潘頓再次上馬爭補中。「天天更好」晨操長期見好，可惜陣上往往未能跑出水準，今季嘗試增程至千四，成績僅一般。是次初戴防沙眼罩務求走勢更穩定，態勇磅輕可偷襲。

第六場二班千六，「和平波」退出後，預計步速相對較慢。「安遇」今季轉至桂福特馬房後全面轉好，六戰中只一場失前四，上場出戰三級賽遇馬少場合，雖出閘快卻車前倒後，直路留至包尾移出大外疊衝刺，最後衝勢強勁跑獲第三，今仗重返二班，雖負頂磅但班底較高，望田泰安吸取教訓，早段可居較前位置。「永遠美麗」雖未復舊觀，但近來晨課略見復甦，落腳變慢，重返千六米應更合。「太陽勇士」極度忠心準繩，雖今季八仗未羸，但表現穩定，QT腳難捨棄。「喜尊龍」果斷放棄經典盃轉戰二班賽，上仗末段受阻致失位置，輸在際遇，今場續配紀仁安，憑潛藏隨時征服二班。

廖浩賢精選

第四場    5    巴閉哥    4    馬鳳凰
    6    寶成智好    14    天天更好
第六場    1    安遇    3    永遠美麗
    6    太陽勇士    11    喜尊龍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
7小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
11小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺
兩岸熱話
5小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
14小時前
泰國命理師Mor Plai預言香港恐有空難？曾算中「緬甸地震」 警告26年上半年勿到3地區旅行
影視圈
16小時前
蕭正楠緋聞舊愛賀年布置意外曝光千萬豪宅 寬敞客廳裝潢低調奢華 巨型餐桌滿足一家人共享天倫
蕭正楠緋聞舊愛賀年布置意外曝光千萬豪宅 寬敞客廳裝潢低調奢華 巨型餐桌滿足一家人共享天倫
影視圈
15小時前
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
03:17
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
申訴熱話
8小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
冬季奧運｜荷蘭速滑女神莉丹拉低拉鏈露內衣 慶祝動作隨時值百萬美元
冬季奧運｜荷蘭速滑女神莉丹拉低拉鏈露內衣 慶祝動作隨時值百萬美元
即時體育
6小時前
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
影視圈
9小時前