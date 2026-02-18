波仔至醒靈活玩│「禾道豐」初出即食

恭喜發財！先祝各位《星島馬訊》讀者朋友們馬年行大運、龍馬精神、心想事成！孖Ｔ、三寶、六環彩全部都得心應手！

馬年首個田草賽日，共有三組四班千二米，不少作戰狀態一般的賽駒也被安排上陣；久而久之，若囤積更多減分馬匹，不排除季尾很多賽駒可在五班上陣，屆時拆組五班千二米或成新常態。

執筆之時，第二場大熱門「賢者威楓」上仗算是反趨勢的亞軍，但牠陣上表現不時反覆，宜向不明物體埋手。方廄初出馬「禾道豐」體重具千一磅、型格不俗，外地兩度試閘均見前速且勝出，來港三課大閘，入閘時並無扭計，入閘前後都見情緒安穩，而大閘同樣見前速，跟守馬群競跑時未見搶口。

埋門「禾道豐」試一課泥閘，雖然起步稍慢，但不久即見布文將其移入內欄轉位也頗順暢，直路初已見轉腳純熟，鞍上人可隨即催策，終點前追勢也貫注；三歲仔雖開操時間唔長，但進度及適應程度不俗，再查近期在港服役的Zousain子嗣如「馬寶寶」、「極上紗瓏」及「錶之浩瀚」等，均可在初出一役交出好表現，今仗若有賠率可先敲一注。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP 6

第八場 二重彩 1 複式膽拖 6 8 14

第十場 二重彩 13 複式膽拖 1 4 7 9

混合過關三串七 共188注