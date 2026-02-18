Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「做好自己」馬如其名

更新時間：16:27 2026-02-18 HKT
發佈時間：16:27 2026-02-18 HKT

今日大年初三，評馬前，先祝各位《星島》讀者波馬亨通，馬年事事順意，財源廣進，同時亦借此跟大家賣個廣告。翁子光導演的賀歲片《金多寶》已經上映，小弟有幸參與編劇工作，希望大家可入場多多支持！

第九場「君子傳承」屬中置型長途馬，正常情況下，中置馬最怕走外疊，因為蝕位蝕到傻，偏偏牠幾次上名，鞍上人都選擇拉出最外疊展開衝刺，究竟是怕牠被困馬林，或是大把在手？既然上次全程走外疊亦僅輸給頭馬「天將龍駒」四分三馬位，而蹄下敗將「話你知」再出入Q，今次易配布文仍要跟進。

第十一場「做好自己」馬如其名，永遠都做好自己，七戰千四米獲兩冠一亞三季一第五，表現準繩值得信賴。

第九場：1君子傳承
第十一場：5做好自己

