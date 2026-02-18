卡爾心水│「豐辰」繼續向上

踏入馬年百業興旺，有三、五、七百萬人出境旅遊，本地旅遊業亦旺場，酒店入住率高達九成，食飯要等位，搭地鐵要排隊入閘，初一收聽賀年節目，話蘇民峰風水班已經排隊排到2029年！經濟周期一般用波浪形展示，去到頂點就回落，落到谷底就會反彈。

馬匹狀態與經濟周期雷同，第九場「豐辰」連場有好表現，贏完田草再贏谷草，上場卡爾繼續追，可惜三甲不入，但憑藉忠心仍跑個第四，若四重彩將佢捨棄，簡直係違反數據。今場佢檔位內移，稍為增程跑二千米，對手弱一點，估計臨場唔會冷，但有機會重拾升軌。卡爾選擇繼續信，佢狀態好、氣勢盛，呢次贏馬機會佳。

第六場：11喜尊龍、9至尊瑰寶、6太陽勇士

第九場：12豐辰、4盈好威楓、8奔放