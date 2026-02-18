Ian心水│「寶成智好」延續旺勢

告東尼上季頭馬數字只有四十九場，是近十年成績較差的一季，而今季較早時間，其搏殺手風也欠順，十一月得兩w，十二月更僅有「加州活力」贏馬，一月亦只兩勝，幸好二月開始成績回升，剛戰更憑藉「八駿笑昇」與「加州星馳」摘下一口孖寶，並成為練馬師王。今次告仔派遣八駒出戰，普遍實力不俗，有力延續旺勢。

第四場「寶成智好」在港首戰即在谷草千二米上名，如非陣上走勢稚嫩，可望構成更有力的威脅；其後兩戰表現亦可，看來質素頗佳，應非四班可留；今仗儘管排位較外，但再次得到潘頓青睞，若早段沒有過度搶口，直路上可望展開強勁衝刺制勝。對手方面，「馬鳳凰」上季成績頗穩定，儘管贏馬一役水準非高，但今季曾排大外檔後追得亞軍，可見評分仍有上升空間，若今仗賽事步速夠快，對牠最為有利。此外，「安定神駒」初出一役走勢普通，不過之前在試閘中顯露走勢，如臨場賠率有任何異動，切記要留意！

第五場「燊輝之星」在港兩戰均所負不遠，今仗首度在轉彎途程上爭逐，可惜排位較外，若早段及時取得遮擋，甚至採取前領策略，或能製造驚喜。對手方面，「跨境駿馬」鬥心強悍，上仗一度被「超拍檔」超越，但在終點前仍奮力爭先，最終以頸位勝出，但今仗重負一三五磅，位置機會較高。此外，初出馬「遨遊首領」周歲價四十五萬澳元，去年六月抵港後共五度試閘，近期走勢較前上力，此駒馬主向來養馬運甚佳，若賠率非過於乏味，也可作為配腳。

