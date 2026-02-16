Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記｜黃智弘騎功全面

剛周末沙田馬場舉行TVB賽馬日，無綫派出不少藝人出席，賽前《中年好聲音》的譚輝智、張與辰和劉威煌等在開跑前於馬匹亮相圈獻唱，各自有粉絲拉大隊到場支持，成功炒熱氣氛。

全日重頭戲第七場TVB盃，除了三位港姐現身頒獎台外，也有不少藝人在會員席看台欣賞賽事，小記當然也不忘一睹眾明星的風采；視后龔嘉欣、視帝譚俊彥、張振朗，以及一眾藝人陳曉華、陳煒、姚子羚、劉佩玥、何廣沛及劉穎鏇等數十位藝人均在場，星光奪目。

最終TVB盃由方嘉柏訓練的「信心星」勝出，他與徒弟黃智弘攜手憑「心星」系兩駒起孖；黃智弘在TVB鎮台之寶汪明荃手中接過獎盃，目前他只差一W便畢業成為大師傅，相信在汪阿姐的鼓勵下很快可以成事。再看當日黃智弘贏的「滿心星」及「信心星」都是後上取勝，並分別在泥地、草地與對手末段短兵相接下鬥贏，足見其騎功已相當全面，並非一味靠放，預期畢業後自可闖出一片天。

陳嘉甜

