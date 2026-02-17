Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文傑訪問│希斯賀年戰「心雄雄」

名家專欄
更新時間：00:30 2026-02-17 HKT
發佈時間：00:30 2026-02-17 HKT

周四馬年賀歲賽馬，希斯馬房只派遣六駒列陣，不過卻是貴精不貴多，當中不乏近績良好分子，屆時有望取得佳績，為馬房贏馬賀新年。練馬師希斯表示，明白廄內馬主都喜歡旗下馬匹在這重要日子取得勝利，所以參戰馬臨場必全力以赴，戰馬中而「心雄雄」和「滿洛城」將是今次賽事主要爭分籌碼。

「心雄雄」最近在田草千四米連捷，今次升三班再跑同程，希斯分析說：「『心雄雄』質素本應不俗，只是連仗上陣均排在外檔，直接影響發揮，所以前仗牠抽得內檔，終於順利跑出水準贏馬，但上場牠再跑時負磅增加和排外檔，卻依然擊敗對手連捷，反映馬兒正在成熟進步，陣上走勢亦愈來愈好。今次升三班賽上陣，即使對手較前強，但本身負磅驟減十一磅，屆時有望再發揮其實力，全力爭取三連捷。」

「滿洛城」於季初一直演出平平，至上仗增程跑千六米即後上跑第三，今次再跑同程，練者分析說：「『滿洛城』只是三歲馬，即使其血統上顯示有能力應付較長路程，但始終要配合馬兒成長進度，否則只會影響其長線發展。不過目前已踏入季中，加上『滿洛城』已上陣數次，吸收過出賽經驗，於是上場遂安排牠增程跑千六米，共取得初步成效，牠的演出較前進步。賽後此駒進一步加強操練，希望屆時演出續進，再次走入前列一席。」

希斯接着還提到，「火焰閃爍」上季三歲時已勝出千八米，證明本身應有長力，所以最近牠在千六和千八米走得接近而未能贏馬，便決定在今場增程跑二千米，並找來最近和馬房合作成績理想的班德禮壓陣，希望牠的走勢進步，並拼入前列最接近位置歸來。」

特約記者：文傑
 

