卡爾心水│「赤海」初出即食

卡爾今個學期學習市場學，發現與自己平日喺馬場運用嘅策略如出一轍，但高等教育嘅系統化學習，將卡爾多年嘅實戰心得重新整理，鞏固再深化。近期老師教決策樹，話每個選擇背後都係機率、回報與風險嘅取捨。卡爾一邊聽，一邊諗起揀馬嗰陣，究竟係信數據、信形勢，定係信直覺？

決策樹畫出嚟好理性，分支清楚，好似世界上每一步都可以計到結果，但真正落場，總有啲變數枝節難以預料，例如極端步速、中段變奏、騎師臨場發揮，或者馬匹情緒等，都難以賽前完全掌握。市場學都一樣，書本話品牌、定位、發展方向等可以參考，但到真金白銀落注，情緒、慣性與投注紀律往往先係主導。

學到最後，卡爾反而更接受一件事：決策樹唔係用嚟保證贏，但系統化決策係大戶穩定投注手法同捕捉套路嘅基礎。

卡爾心水難得上半場，第三場「赤海」試閘一放到底，今場初出有權掃晒；「哈囉威」檔佳，預計走二疊生位；「超寫意」上場末段失望，但憑主動跑法有權賺形勢。

第二場：4活力拍檔、5十二神將、9我最好

第三場：2赤海、5哈囉威、6超寫意