Dickson心水│「天威」強配志不在小

名家專欄
更新時間：19:10 2026-02-13 HKT
發佈時間：19:10 2026-02-13 HKT

每年情人節，我都要思考如何打發時間，但今年不用，因為馬會已幫我安排了全日節目。印象中，好像未試過情人節馬照跑，而且完成十場香港賽事與澳洲閃電錦標後，夜晚9時20分又轉播七場沙特賽事。像我這種熱愛賽馬的毒男，對馬會的安排簡直拍爛手掌，如果能夠贏錢，那就非常完美了！

第六場四班泥地1650米，「天威」今季進度徘徊，主要因為上季贏了四W，評分飽和。經過一輪減分，「天威」現評五十七分，降至四班作賽都不用負頂磅，相當着數。前仗牠於不擅長的田草1200米交出追勁，雖然跑第九，但只輸給頭馬「晒冷」三個多馬位，但及後「晒冷」兩戰「小鳥天堂」都可串Q，就算「天威」實力跟牠尚有一段距離，至少證明狀態開始操起。上仗轉回贏馬路程泥地1650米，巫顯東入直路後拉出大外疊追趕，由於當日不利後上，「天威」才會跑第八。今次捲土重來，羅廄出皇牌報名兼配布文，志不在小。

第七場二班草地1200米，「幸運有您」常於級際賽例追一段，未能交出好成績只因對手實在太強，這次回到二班作賽要留神。
 
第六場：2天威
第七場：1幸運有您
 

