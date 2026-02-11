Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「活力精神」全面叫好

更新時間：02:00 2026-02-11 HKT
剛戰有不少四歲馬續為打吡入場券而戰，繼早前經典一哩賽後，另有賽駒以系列賽以外的路線望增加評分。「數字天文」於三級賽以快步速一放到底，姿態驚人；尾場「細水長流」接連增程打疊再贏，則令打吡大賽仍有變數。

第二場五班一千米。「獵寶勤」在港苦戰二十七次未勝，但隨評分輾轉跌至新低，與勝利愈來愈近。284場次初落五班，負頂磅底領放被「歷險大將」趕過，後駒加分後再出仍可入Q，此賽績至少值五班中上水準。上場為克服外檔，早段耗力過多致敗，今場縮程至一千米，對手進一步減弱。難得潘頓再次上馬兼排一檔，相信為黃金出頭機會。「辣得金」上季贏同程，上場落班放頭走得過急而僅獲第四，今場再排好檔且放頭馬不多，必定把握機會。「銀亮濠俠」前仗於同程反彈，其後跑泥地千二米再上名，今仗回師勝程重配贏馬拍檔鍾易禮，勢力爭逃離淘汰區。「謙謙君子」狀態一直不俗，排檔轉佳有望提升名次。

第三場四班一六五○米。「活力精神」全面上軌道，近來晨課勇銳，勝後狀態繼續維持高水平。285場次，牠雖有快步速之助，但末段走勢的確凌厲，可將一眾路程專家拋離殊不簡單；上場排外檔早段走外疊，被迫跟前切入二疊，敗有可原，今場排九檔非最理想，但以布文作風會嘗試留後，只要有遮擋仍具贏馬本錢。「瑞祺威楓」韁口一向較重故難留，但近來有改善，上場出閘一般居後方無搶口，證明日漸成熟，終得一席位置表現可人，今場排三檔須提防。「北海盜」評分已減至有利水平，重配潘頓要拖。「創科群英」初跑谷草已入Q未見盡。

廖浩賢精選

第二場    2    獵寶勤    4    辣得金
    11    銀亮濠俠    12    謙謙君子
第三場    3    活力精神    4    瑞祺威楓
    6    北海盜    8    創科群英
 

