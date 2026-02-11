亨利拆局│練馬師王吼姚本輝

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：02:00 2026-02-11 HKT
今季賽期剛好完成一半，正好進行中期檢討。查季內封王次數最多是廖康銘與方嘉柏，各有六次紀錄，其中方仔在谷草封王佔五次，「黑夜之神」當之無愧；其次沈集成與蔡約翰也各自五度封王，數據顯示以上四人擅長部署單日連環出擊。至於盲門方面，賀、桂、韋、黎、鄭、葉這六人未嚐封王滋味，每次搏殺往往一場起兩場止，鮮有大規模攻勢。

今期形勢，以巫、蔡、韋、希各出馬七至八匹陣容鼎盛，但巫偉傑季內得一次封王，韋達甚至食白果，二人數據太弱；蔡約翰沙田才是主場；希斯今期出馬多，卻普遍下風。數來數去，我認為出五駒的姚本輝有可捧之道，統統季內曾上名，兵力平均而練馬師王有分頭，可小注一試。

重點爭分馬方面，「飛輪霸」上仗由後追馬控制大局，本身放頭可頂住季軍，表現格外耀眼。「時間寶」季初跑谷草短途追得，窄場性能無疑問，金誠剛打疊再騎可信賴。「日馳千里」回降四班遇拆組，感覺超級。

目標：姚本輝

賠率：9

全日惡馬 第八場：「飛輪霸」

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

