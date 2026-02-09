甜甜小記│鄭明銓第五場叫兩「飛」

周三晚谷草賽事，向來谷戰出色的方嘉柏派六駒應戰，其中出爭第五場四班一千米的「飛揚騅」在港初出；馬主運轉乾坤團體以往養過「飛雲騅」及「飛騰騅」，兩駒都是由方嘉柏訓練，巧合地各自交出五場頭馬，表現出色。馬主團體成員對方嘉柏十分信任和欣賞，今次新馬「飛揚騅」來港，自然也交由方嘉柏訓練，期待再擦出火花。

昨日沙田賽事，小記入場採訪，馬主鄭明銓醫生也到場支持愛駒「飛來霸」，結果馬兒跑獲第六名；鄭醫生除了是「飛來霸」馬主外，還是「飛來閃耀」、「飛揚騅」馬主團體的經理人。小記問及鄭醫生怎看「飛揚騅」首戰機會？他說：「『飛揚騅』是方嘉柏為我們揀選來港，『飛雲騅』和『飛騰騅』在其訓練下合共贏出十場頭馬，我們當然信任他。方嘉柏指『飛揚騅』質素不錯，但需要時間學習、有待進步，今仗在港初出，我抱平常心，始終馬兒沒有競賽經驗，如能跑入位置已經非常好了。」

早年鄭醫生在聖德肋撒（法國）醫院擔任顧問醫生，當時院內不少醫生都熱愛賽馬，部分更組成賽馬團體養馬，鄭醫生都有份參與；他們在港養的首駒名為「太子福」，起名「太子」皆因該院位於太子道。

此後，鄭醫生一直有養馬，對賽馬興趣濃厚，每當有馬出賽，他都會盡量抽空入場為愛駒打氣。周三晚「飛揚騅」在港初出，恰巧與「飛來霸」一同出戰第五場，且看兩駒能否為鄭醫生帶來驚喜。

陳嘉甜