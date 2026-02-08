廖事如神│「至尊高超」爭入經典

百萬挑戰盃戰果令人意外，「友愛心得」負頂磅排大外檔匆匆再贏，而「至尊瑰寶」三甲不入，令前駒後上稱王。谷賽排檔雖然重要，但有時可能令人思維上有盲點，正如近來泥地貌似利放，但選馬時亦不宜過分側重跑法。

第九場三班泥地千二米，「樂勝天下」今季轉跑泥地試出彩虹，前仗於222場次輕勝，蹄下敗將「時尚風趣」、「錶之極光」、「熾烈神駒」均路程好手，果然加磅後再戰同程可連捷，證明全面上軌道。本身勝在跑法機動，再獲潘頓垂青可續作膽。「熾烈神駒」今季全跑此程，五戰獲兩冠且全入前四，表現穩定，上場夜泥的贏馬水準雖較低，但勝在忠心準繩且長勇，QT腳難捨棄。「錶之極光」今季田谷泥均跑過，上場田草千二為今季首度失Q，尚有潛力，但走規上仍有進步空間，作配更合。「晶晶日上」上仗入Q，證明評分已減至有利水平，必須提防。

第十場三班千四，不少四歲馬繼續爭分望晉身經典系列賽，蔡廄「至尊高超」是其一，上季出道已三捷令評分大增十八分至三班頂，原料今季可再進，可惜復出後屢排外檔，加上長負頂磅，表現走樣情有可原。惟

「嘉應奇兵」上場增程無功而果斷回師千四。以其前仗僅以頸位敗於再出仍入Q的「韋金主」之水準，可信。「會當凌」於三班已站穩陣腳，上場初增程可擊敗路程專家，仍未見盡。「巴閉仔」狀態理想兼排一檔可拖一票。

廖浩賢精選

第九場 3 樂勝天下 4 熾烈神駒

5 錶之極光 6 晶晶日上

第十場 1 至尊高超 2 嘉應奇兵

4 會當凌 8 雙星報喜

