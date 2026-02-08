Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「至尊高超」爭入經典

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-08 HKT

百萬挑戰盃戰果令人意外，「友愛心得」負頂磅排大外檔匆匆再贏，而「至尊瑰寶」三甲不入，令前駒後上稱王。谷賽排檔雖然重要，但有時可能令人思維上有盲點，正如近來泥地貌似利放，但選馬時亦不宜過分側重跑法。

第九場三班泥地千二米，「樂勝天下」今季轉跑泥地試出彩虹，前仗於222場次輕勝，蹄下敗將「時尚風趣」、「錶之極光」、「熾烈神駒」均路程好手，果然加磅後再戰同程可連捷，證明全面上軌道。本身勝在跑法機動，再獲潘頓垂青可續作膽。「熾烈神駒」今季全跑此程，五戰獲兩冠且全入前四，表現穩定，上場夜泥的贏馬水準雖較低，但勝在忠心準繩且長勇，QT腳難捨棄。「錶之極光」今季田谷泥均跑過，上場田草千二為今季首度失Q，尚有潛力，但走規上仍有進步空間，作配更合。「晶晶日上」上仗入Q，證明評分已減至有利水平，必須提防。

第十場三班千四，不少四歲馬繼續爭分望晉身經典系列賽，蔡廄「至尊高超」是其一，上季出道已三捷令評分大增十八分至三班頂，原料今季可再進，可惜復出後屢排外檔，加上長負頂磅，表現走樣情有可原。惟

「嘉應奇兵」上場增程無功而果斷回師千四。以其前仗僅以頸位敗於再出仍入Q的「韋金主」之水準，可信。「會當凌」於三班已站穩陣腳，上場初增程可擊敗路程專家，仍未見盡。「巴閉仔」狀態理想兼排一檔可拖一票。

廖浩賢精選

第九場    3    樂勝天下    4    熾烈神駒
    5    錶之極光    6    晶晶日上
第十場    1    至尊高超    2    嘉應奇兵
    4    會當凌    8    雙星報喜
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT