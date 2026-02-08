亨利拆局│練馬師王吼告東尼

上期谷戰由方嘉柏奪32分封王，相信多數馬迷對賽果不感意外，畢竟佢有「黑夜之神」稱號，摸黑出擊係方廄馬強項。反而當晚最令我驚喜是告東尼，堂堂大倉沉寂多時，喜見「美麗第一」贏馬，另有「爆笑」和「寶成智好」入Q，搏殺規模對比近月已有起色。

今期賽事，起初第一眼是睇中羅富全，皆因佢出馬十匹數量夠多，當中更有好幾駒是牌面馬，但由於預期勢成熱門，值博與否見仁見智。承上文所講，剛戰告東尼終於靜極思動，不排除是發動中期攻勢之先兆，練馬師王保證有肉食，今次我建議博佢。

重點爭分馬方面，「桃花開」前季尾贏馬充滿星味，予人無限憧憬，可惜上季只六戰跑得少，似乎健康出問題；但無論如何，今季三戰能兩入位，證明重拾正軌，今組普遍是四歲馬，而且多無千八根據，屬贏馬良機。「超開心」上仗守包廂靚位僅入Q，賽績未算出色，但亮眼在於近兩仗打疊入位，北半球馬確認進入穩定期，應會繼續進。

目標：告東尼

賠率：8

全日惡馬 第十一場：桃花開

練馬師王最佳投注時機：第三場前

