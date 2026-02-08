Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼告東尼

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-08 HKT

上期谷戰由方嘉柏奪32分封王，相信多數馬迷對賽果不感意外，畢竟佢有「黑夜之神」稱號，摸黑出擊係方廄馬強項。反而當晚最令我驚喜是告東尼，堂堂大倉沉寂多時，喜見「美麗第一」贏馬，另有「爆笑」和「寶成智好」入Q，搏殺規模對比近月已有起色。

今期賽事，起初第一眼是睇中羅富全，皆因佢出馬十匹數量夠多，當中更有好幾駒是牌面馬，但由於預期勢成熱門，值博與否見仁見智。承上文所講，剛戰告東尼終於靜極思動，不排除是發動中期攻勢之先兆，練馬師王保證有肉食，今次我建議博佢。

重點爭分馬方面，「桃花開」前季尾贏馬充滿星味，予人無限憧憬，可惜上季只六戰跑得少，似乎健康出問題；但無論如何，今季三戰能兩入位，證明重拾正軌，今組普遍是四歲馬，而且多無千八根據，屬贏馬良機。「超開心」上仗守包廂靚位僅入Q，賽績未算出色，但亮眼在於近兩仗打疊入位，北半球馬確認進入穩定期，應會繼續進。

目標：告東尼

賠率：8

全日惡馬 第十一場：桃花開

練馬師王最佳投注時機：第三場前
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT