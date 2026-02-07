希斯向榜首進發 搏「直線力山」 「榮利雙收」

希斯剛周三憑「友愛心得」捧走跑馬地百萬挑戰盃，同時今季頭馬數字達至三十三場，在練馬師龍虎榜上僅以一場頭馬落後前領的廖康銘。明日沙田賽事，其八匹參戰馬多具實力，希斯接受查詢時表示，馬房攻勢仍然繼續，其中以「直線力山」和「榮利雙收」兩駒最具爭勝機會。

「直線力山」今季重歸希斯馬房，復出首仗即在二級賽馬會盃跑第四，上場在董事盃未能上名，但當時希斯已揚言，今次三級賽百週年紀念銀瓶才是目標，他說：「『直線力山』回巢以來，一直維持良好狀態，只是前仗香港盃與上場董事盃，對手實力太強，我只能期望牠可跑得接近，難以預期會擊敗『浪漫勇士』和『遨遊氣泡』；不過，今次牠轉戰三級賽，對手不再是現役頂級分子，加上千八米路程屬射程範圍，我希望牠能夠克服一三五磅重磅，並且發揮出應有實力，爭取最佳成績。」

「榮利雙收」近期增程跑中距離演出未見進步，於是今仗遂回師其入位路程千四米，希斯分析說：「我認為『榮利雙收』在中距離的演出並非太差，只是礙於本身進度，現階段未必能夠發揮最佳水準，所以今次既有馬兒曾上名的路程可供報名，自然不會放過機會，何況馬兒復課操練持續，早前在從化試閘亦以佳態勝出，目前狀態良好，而且鞍上人班德禮亦騎慣騎熟，所以『榮利雙收』有望在此爭取在港首場頭馬。」

此外，希斯表示「紫荊拼搏」季初受傷患影響而休息一段時間，不過近月已全面復課，早前試閘走勢不俗，狀態循序漸進地回起。明日此駒復出跑最正宗的田草千四米，並找來紀仁安壓陣，希望臨場能夠跑出水準，走入前列最接近的位置歸來。

