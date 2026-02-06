Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「鼓浪好友」兵「桂」神「速」

桂福特近三次賽事交白卷，來到周日沙田賽事，其七匹戰馬不少近績良好，昨晨他在晨課上表示，「鼓浪好友」和「超風速」最近表現進步，今次出戰合適路程，自然希望繼續交出好成績，倘若雙雙贏馬更最好不過。

「鼓浪好友」上仗轉倉初出，即在田草千二米一放到底贏馬，周日再跑同程，桂福特說：「我接手訓練『鼓浪好友』後，牠逐步提升狀態，上場賽前曾兩度試草地，卻未嘗試閘，故我亦認為其狀態未達全勇，所以即使牠在受讓對手十多磅之下贏馬，演出其實不差。相信拚過一場硬仗，將有助提升狀態及鬥心，今次再跑贏馬路程，即使負磅增加，未嘗不可爭取連捷。」

「超風速」今季轉投桂廄跑過兩場後，上仗在田草千四米上名，桂福特說：「『超風速』仍在五歲盛年，上仗牠能夠力拚至終點，演出令我感到滿意，賽後馬匹操練正常，狀態比前再進。周日牠再跑同程續負一一六磅，將是建功的好機會，相信沿用上場前置的戰略，只要際遇良好，有望爭取來投後首場頭馬。」 
特約記者：文傑

