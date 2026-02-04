亨利拆局│練馬師王吼希斯

本欄過往多次提到，在沙田封王的練馬師王，通常只靠四隻馬得分，跑馬地則要求稍低，往往三隻夠晒數。今季呢條攤路依然未變，就以上次田戰為例，蔡約翰兵分九路，結果奪三冠一季封王；上周三谷戰則開出平頭冠軍，希斯與游達榮各自起孖，罕有地靠兩隻馬已能登上寶座。

回說今次賽事，有三隻實力馬的馬房並不多，睇來睇去範圍應不離沈、希、呂、游、東、方這六個倉。最終我揀希斯捧場，皆因佢六匹馬都有季內賽績支持，感覺相對可靠，其中「風雲武士」為爭谷草狀元，鬥志更不用懷疑，希斯能否封王暫不知，但估計應會連場搏殺，除了捧佢練馬師王，也不妨逐場落注支持希廄馬。

重點爭分馬方面，「凝妙星」同系馬善跑谷草，但上仗跑田草都入位，證明狀態已起，潘頓肯再騎有望奪12分。「太陽勇士」里程見盡，但勝在是谷草一哩能手，馬少場合不難得分。「友愛心得」上仗贏馬靠一檔幫助，但新勝猶勇，排十二檔希望有奇蹟出現。

目標：希斯

賠率：7

全日惡馬 第四場：凝妙星

練馬師王最佳投注時機：第三場前