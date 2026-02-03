卡爾心水│「銀亮奔騰」益田泰安

仲有兩個禮拜就到農曆新年，唔知又幾時開始，每逢新年都係睇《嚦咕嚦咕新年財》或《富貴逼人》。賀年氣氛呢樣嘢，真係從來唔嫌多，即使電影內每句對白都背得出，但每年總要溫故知新先至安樂！

今個農曆新年嘅電影檔期，早已鋪天蓋地宣傳。卡爾自問算有少少深度，但過年流流、紅彤彤嘅日子，真係無理由坐喺戲院入面睇啲太沉重嘅電影。反而有套賀歲片叫《金多寶》，單睇個戲名已經想入場欣賞。過年嘛，唔求大道理，只求開心發財！

剛周日跑完大賽，今日輪到舉行星展百萬挑戰盃終極戰，農曆新年前夕，每個賽日都有小高潮。今次第三場出馬雖少，但形勢頗為緊湊，當中有幾匹係百萬挑戰盃候選馬，競爭可期激烈。卡爾首選「銀亮奔騰」，馬少場合會有利佢發揮，上場贏完，今場升班負輕榜，布文騎唔到，田泰安冷手執個熱煎堆。按照布文嘅負磅，無奈只能揀騎「喜蓮勇感」，不過呢隻馬收身更靚，或者根本係布文心中嘅正選！

第三場 8 銀亮奔騰 2 喜蓮勇感 6 太陽勇士

第六場 11 偵探傳奇 3 好好戀愛 6 精彩福星