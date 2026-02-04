Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「決一劍」利刃出鞘

名家專欄
更新時間：01:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：01:00 2026-02-04 HKT

廖康銘馬房的五歲短途馬「決一劍」，上兩仗出戰四班谷草千二米，雖然都只能取得第六名，但走勢不遜三甲馬。今仗，列陣第二場再戰同程，排第三檔，可望在布文胯下收復失地。

「決一劍」善跑谷草千二米，上季在四班此程取得兩捷。升上三班之後，未能再添佳績，使得其評分得以下調。今季的十一月尾，此駒重回四班角逐首本途程，可惜排十檔，早段耗力地由外切入，沿途望空前置，處境欠佳，末段只是不敵三匹排較內檔位、並在有利場地衝刺的對手，重現競爭力。

隨後，「決一劍」接連兩戰同程，竟都排在十檔，一仗沿途中置望空，形勢惡劣，另一仗則被拖到大後方，處境被動且蝕位極多，結果不敵陣上處境理想得多的對手，表現並不失色。

今仗，「決一劍」捲土再來，檔位內移，戰鬥力必大幅提升，將能盡展所在。

馬觀微

↓立即下載星島頭條App↓

