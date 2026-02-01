廖事如神│「英雄豪傑」智在必得

經典系列賽拉開戰幔，首關經典一哩賽是日上演。今屆有半數馬上仗贏馬或入Q，證明不少參戰馬都狀態火熱，即使最低分馬都達80分，不折不扣為二班水準，而且尚有「數字天文」將於次關經典盃加入戰團，實在值得期待。

第一場四班一千米不少初出馬列陣，自購馬「運籌帷幄」班底相對有利，馬匹於廖廄時無甚表現，其後轉至桂福特馬房，轉倉第二仗已能於同程衝入季軍，雖落後頭馬較遠，至少證明評分有迴旋餘地；上場再出爭同程因取位不順只略追近，過終點後卻餘勢理想，今仗排十四檔貼外欄起步，憑經驗兼評分處新低可開齋。「展雄威」在港未勝但同程上名率高，上仗心律不正致敗，復課表現仍理想。「八仟好運」型格長相不俗，蔡廄初出馬慣常有基本作戰水準，惟操練欠完整略有戒心。「銀刺勇士」不擅長此程，但今季兩度贏馬，銳意轉場隨時有驚喜。

第六場三班一千米的選馬範圍較窄。「英雄豪傑」季初評分略飽和，季初出戰二班八十五分上限賽事曾入Q，敗於縮程馬「手到齊來」，對方加分後仍兩度上名，證明水準不俗。「英雄豪傑」最近拍草地一課狀態仍佳，重返三班配贏馬騎師黃智弘有贏面。「星運傳奇」一出即勝同程於方廄屬少有，但因口勁依然較重，之後兩戰於千二米均平平，是次回師勝程，賽前拍草地打磨，有望再捷。「藍地球」大前仗於谷草爆大冷，是次轉場於田草有新鮮感，未可忽視。「俏眼光」穩步上揚，雖然於三班未足，但路有專長宜尊重。



廖浩賢精選

第一場 13 運籌帷幄 1 展雄威

8 八仟好運 10 銀刺勇士

第六場 1 英雄豪傑 3 星運傳奇

6 藍地球 7 俏眼光