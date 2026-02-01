波仔至醒靈活玩│「有情有義」轉倉出擊

早前在此欄推介方廄「哥倫布」，可惜牠在七日後降班上陣才跑入位置，而當時已提及廄主今季似乎有意爭冠軍練馬師之意，皆因過往表現比較反覆的「精彩駿將」及「三軍勇將」等，今季也連環攻堅。然而欲爭冠軍，就必需要有夠多的爭勝兵源，所以早前廖廄也有不少馬轉倉他投，個人認為廖康銘也在「軍備競賽」，準備迎接新兵。

今次推介的賽駒，亦是轉倉初出馬匹，正是第五場方廄「有情有義」；季初026總場次，在前後偏快的段速下仍可追入三甲，雖然之後無以為繼，但其實近四仗於陣上均處不同劣勢競跑，例如070場次，同樣在前後偏快稍不利追的段速下走三疊蝕位。

不過，令筆者把「有情有義」列入跟進名單的是200場次，當時牠快閘跟前，惟沿途遇偏快步速兼望空走三疊落敗；再看該仗前置的「金多囍」、「凱旋王者」，之後縮程跑千二米均入三甲。

再查其他「不惜代價」子嗣，雖然有「白鷺金剛」是日會出戰經典一哩賽，但大部分都是跑千二米較有成績，相信「有情有義」亦不例外；適逢今場不乏前置馬，相信應合其後上跑法爭勝。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 Q/QP 3 膽拖1 10 12 13

第五場 Q/QP 13 膽拖1 11 12

第十一場 WP 6

混合過關三串四 共172注