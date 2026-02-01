Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「有情有義」轉倉出擊

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-01 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-01 HKT

早前在此欄推介方廄「哥倫布」，可惜牠在七日後降班上陣才跑入位置，而當時已提及廄主今季似乎有意爭冠軍練馬師之意，皆因過往表現比較反覆的「精彩駿將」及「三軍勇將」等，今季也連環攻堅。然而欲爭冠軍，就必需要有夠多的爭勝兵源，所以早前廖廄也有不少馬轉倉他投，個人認為廖康銘也在「軍備競賽」，準備迎接新兵。

今次推介的賽駒，亦是轉倉初出馬匹，正是第五場方廄「有情有義」；季初026總場次，在前後偏快的段速下仍可追入三甲，雖然之後無以為繼，但其實近四仗於陣上均處不同劣勢競跑，例如070場次，同樣在前後偏快稍不利追的段速下走三疊蝕位。

不過，令筆者把「有情有義」列入跟進名單的是200場次，當時牠快閘跟前，惟沿途遇偏快步速兼望空走三疊落敗；再看該仗前置的「金多囍」、「凱旋王者」，之後縮程跑千二米均入三甲。

再查其他「不惜代價」子嗣，雖然有「白鷺金剛」是日會出戰經典一哩賽，但大部分都是跑千二米較有成績，相信「有情有義」亦不例外；適逢今場不乏前置馬，相信應合其後上跑法爭勝。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 Q/QP    3 膽拖1 10 12 13
第五場 Q/QP    13 膽拖1 11 12
第十一場 WP    6
混合過關三串四    共172注

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
8小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
14小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
10小時前
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
12小時前
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
4小時前
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
6小時前
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
影視圈
6小時前
金價暴跌｜有市民認為價格未見底 暫不急於入市 若再回落會考慮增持
金價暴跌｜有市民認為價格未見底 暫不急於入市 若再回落會考慮增持
社會
5小時前