Ian心水│「艾彼奧」鬥志鮮明

希斯上季以六十一場頭馬位列練馬師榜第二位，今季繼續交出耀眼成績，剛戰更憑藉「中國心」取得在港從練第七百場頭馬。今次希斯出馬十一匹，除了「天星」和「威利飛箭」有力問鼎香港經典一哩賽次外，第一場「致力之城」也要多加留意。

「致力之城」是出自「花旗」的三歲馬，來港後四度試閘俱獲勝，跑姿成熟，今場對手非強，若能順利起步，有力為馬主取得久違了的頭馬。對手方面，「應龍飛影」上仗初出跑直路賽，早段展現前速，僅在末段才轉弱，表現不俗；汲取實戰經驗後，今仗排位理想，或能一放而回。此外，「拉合爾」質素並不突出，但角逐直路賽表現穩定，若一眾新馬演出失準，有機會代之而興。還要留意「運籌帷幄」，此駒能力一般，但轉至桂福特馬房後，近兩仗均能跑近，也有機會爭入三甲。

第二場「艾彼奧」今季降至四班後數度走近，近兩仗在五班亦有走勢，今仗增程至千四米並改用布文，鬥志鮮明值得重視。對手方面，「盛勢威楓」愈跑愈進步，上仗末段取位順利，結果交出預期中的後勁，本身質素尚新，有力反彈。此外，「發光發亮」上季曾在四班千四米以前領策略跑獲第四名，僅以兩個多馬位負於「綠野飛馳」及「火焰閃爍」等駒，賽事水準夠高，其後跑千二米亦上名；儘管今季在五班四戰均無威脅，但上仗初跑千六米並以高速領放，敗象早呈，今仗回師千二米，可冷敲。冷腳不妨留意「首駿」，最近兩仗均上名，可惜今仗再次排外檔，跑法較為被動，位置機會較高。

第一場：3致力之城、7應龍飛影、12拉合爾

第二場：3艾彼奧、9盛勢威楓、11發光發亮