馬觀微全日心水│「黃金騎士」得好布

呂健威馬房的四歲澳洲馬「黃金騎士」，今季更趨成熟，戰鬥力持續提升。今仗列陣第七場四班田草千六米，排第八檔，可望在布文胯下敲響勝利之門。

「黃金騎士」季初兩度在田草千四米後上入位之後，增程三戰千六米，雖然路程更合腳法，但次次都遇上不利處境而與頭馬無緣。

十一月尾，「黃金騎士」首次角逐田草千六米一役，沿途留得較後，且不幸碰上慢步速，結果都能在前置馬控制大局的場合，憑後追取得一席第五名，表現算好。

一月一日「黃金騎士」配布文捲土重來，排十二檔，早段拖得極後，沿途蝕位多且走不利場地，末段竟能殺入三甲，走勢悅目。上仗易配奧爾民，直路階段一再受阻之下，僅負短馬頭位。今仗再臨同程，回配布文，排八檔，沿途應不會留得太後，料有更出色的發揮。

馬觀微